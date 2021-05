Prime Video: in arrivo a maggio la stagione 2 di Bleach e di The Promised Neverland

Amazon Prime Video è pronto a sfidare direttamente Netflix con una serie di aggiunte particolarmente importanti, forte anche della partnership con Dynit. A maggio, in particolare, approderanno una serie di titoli importanti, su tutti la nuova stagione di The Promised Neverland e di Bleach, ma non solo.

Dopo tanta attesa finalmente Bleach è tornato in Italia grazie a Dynit e Prime Video questo aprile, ma i due distributori intendono investire ulteriormente sull’adattamento anime del manga di Tite Kubo dal momento che, mensilmente, usciranno ulteriori tranche di episodi. A maggio, infatti, approderanno diversi titoli interessanti che qui seguono:

Ninjago: la prima stagione a partire dall’1 maggio;

Saiyuki: La leggenda del demone dell’illusione il 10 maggio;

Arriva finalmente il prossimo 17 maggio anche la controversa stagione 2 di The Promised Neverland in italiano.

Bleach, la seconda stagione, dal 24 maggio;

A breve, dunque, uscirà anche l’inedito doppiaggio italiano di The Promised Neverland 2, sequel della prima stagione che ha suscitato particolare clamore in rete a causa di numerosi problemi di sceneggiatura e buchi di trama. E voi, invece, a quali di questi titoli siete particolarmente interessati? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento in fondo alla pagina. Prima di salutarvi, siete curiosi di conoscere quali sono i titoli più visti ad ora su Amazon Prime Video Japan?