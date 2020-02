I primi 2 film di Kabaneri of the Iron Fortress saranno presto disponibili su Crunchyroll

La serie anime Kabaneri of the Iron Fortress è approdata su Crunchyroll lo scorso ottobre ed oggi, 4 febbraio 2020, la piattaforma streaming ha annunciato l'arrivo dei primi due film della saga: Gathering Life e Burning Life. Entrambe i film saranno disponibili alla visione in lingua originale sottotitolata a partire da mezzanotte.

Vi ricordiamo che le due pellicole in questione sono state trasmesse tra il 2016 e il 2017 e fungono da riassunto della prima stagione. In terzo film invece, intitolato "Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato", rappresenta il vero e proprio sequel situato cronologicamente sei mesi dopo gli avvenimenti dei predecessori. Quest'ultima trasposizione è attualmente disponibile su Netflix Italia.

Casomai non conosceste l'opera, vi ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Durante la rivoluzione industriale appare un mostro che infetta l'umanità trasformando le sue prede in kabane, morti viventi che non possono essere uccisi a meno che non gli venga trafitto il cuore. Sull'isola Hinomoto, per difendersi dalla minaccia, le persone hanno costruito stazioni fortificate, luoghi in cui sopravvivono ogni giorno scambiandosi merci tramite locomotive a vapore rinforzate. Ikoma, uno dei fabbri addetti alla manutenzione dei treni, progetta una nuova arma per perforare lo strato di ferro che protegge il cuore dei kabane. L'occasione per provarla sopraggiunge quando l'equipaggio di una delle locomotive in arrivo alla sua stazione viene sopraffatto. Mentre i kabane imperversano, Ikoma non solo ne uccide uno con la sua arma, ma riesce anche a trovare un modo per fermare su se stesso l'infezione, regalando così nuova speranza al genere umano".

E voi cosa ne pensate? Recupererete quest'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante.