Ecco i primi annunci di J-POP Manga a Lucca Comics: nuovi volumi di Junji Ito e Nagabe

Lucca Comics & Games 2022 si avvicina e J-POP Manga si sta preparando per una edizione ricca di sorprese. In vista dell'importante manifestazione, l'etichetta dedicata ai manga di Edizioni BD ha organizzato una live streaming su Twitch per presentare in anteprima alcune, spettacolari novità.

La Road to Lucca 22 di J-POP Manga è cominciata con una live dedicata a Nagabe, l'autore di successo che ha firmato Girl from the Other Side, Monotone Blue, Love from the Other Side e Wizdoms. Nagabe sarà ospite di J-POP a Lucca Comics e dunque la casa editrice porterà una grande novità a tema. All'evento tematico sarà disponibile in anteprima Girl from the Other Side - dear, volume speciale sulla favola della creatura e della bambina che indugiano sul calar della sera. Il 12esimo volume dell'opera più famosa del giovane mangaka debutterà al prezzo di 6,50 euro.

Non solo Nagabe. A Lucca Comics & Games 2022 J-POP Manga presenterà un nuovo volume della spaventosa Junji Ito Collection, l'antologia del maestro dell'horror. Con Halloween alle porte, è in arrivo Lovesick, terrificante raccolta di cinque storie premiata agli Eisner Award 2022. Il volume unico sarà disponibile dal 19 ottobre al prezzo di 16 euro.

In Lovesick, un giovane studente delle scuole medie, Ryusuke, torna nella città della sua infanzia dopo aver girovagato in lungo e in largo a causa del lavoro del padre. La gioia per il ritorno a casa fa contrasto però a un sentimento di angoscia. Ryusuke è infatti coinvolto in strani fenomeni che riguardano il gioco del momento, l'incrocio del veggente.