Primi annunci Star Comics a Napoli Comicon 2023: in arrivo due spin-off di ONE PIECE

Il Napoli Comicon 2023 ha aperto quest'oggi, e fino al primo maggio, le sue porte a visitatori e appassionati di tutt'Italia. Alla manifestazione è presente anche Star Comics, che ha programmato tre giornate di annunci speciali. Ecco le prime novità presentate dall'editore.

Star Comics illumina il primo giorno di Napoli Comicon 2023 con quattro annunci manga, tutti in arrivo nella stagione autunnale dell'anno in corso. Con la casa editrice arriveranno in Italia un capolavoro dall'atmosfera a metà tra fantasy e fantascienza, due spin-off di ONE PIECE e un classico dell'horror psicologico.

Nei prossimi mesi con Star Comics debutterà ONE PIECE Episode A che permetterà ai lettori di approfondire la conoscenza di uno dei personaggi più amati dell'opera di Eiichiro Oda. Portuguese D. Ace è il fratello di Rufy e comandante di divisione dei Pirati di Barbabianca, ma chi era all'inizio del suo viaggio? Questa e altre domande sul personaggio verranno fornite in un manga che vanta le illustrazioni di Boichi, l'artista di Dr. STONE. Ecco in anteprima alcune tavole di ONE PIECE Episode A.

Arriverà anche Sanji's Food Wars! Shokugeki no Sanji, il manga spin-off di Shun Saeki e Yuto Tsukuda, artisti di Food Wars!, che si concentra sul viaggio culinario di Gamba Nera a bordo del ristorante galleggiante Baratie. Eccovi la nostra recensione su Sanji's Food Wars!.

Il terzo annuncio riguarda Aria the Masterpiece di Kozue Amano. In un futuro lontano, l'uomo ha terraformato Marte, divenuto un pianeta oceanico. Nella città di Neo Venezia, comincia l'avventura di Akari Mizunashi.

L'ultimo annuncio della prima giornata di Napoli Comicon 2023 di Star Comics è Aula alla Deriva. Un misterioso terremoto ha stravolto la vita del giovane studente delle elementari Shou Takamatsu. La scuola da lui frequentata è stata infatti risucchiata in una landa desolata e letale.