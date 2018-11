Primi dettagli sui nuovi manga che Weekly Shonen Jump accoglierà a dicembre

Il cinquantaduesimo numero di quest’anno del settimanale nipponico Shonen Jump di Shūeisha ha recentemente svelato i primi dettagli sulle tre nuove serie che i lettori giapponesi potranno sfogliare a partire dal prossimo mese di dicembre. Scopriamone gli autori e le tematiche subito dopo il salto!

Tatsuki Fujimoto, già autore del concluso Fire Punch, lancerà a breve un manga di genere “dark hero action” intitolato Chainsaw Man. Il primo capitolo del fumetto sarà composto da 54 pagine, di cui alcune a colori, verrà pubblicato il 3 dicembre 2018 e Weekly Shonen Jump ha già annunciato che gli dedicherà la propria copertina. Un trafiletto riguardante la trama dell’opera recita il seguente messaggio: “Quale destino attende Denji dopo che questi ha sacrificato la propria vita a causa del debito?”.

Lanciato nel mese di aprile 2016 sulle pagine del sito e dell’applicazione Shonen Jump+ di Shueisha, Fire Punch si è concluso a inizio 2018, con l’uscita dell’ottavo e ultimo volume. L’opera è edita in Italia da Star Comics, che proprio il prossimo mese ce ne proporrà l’albo conclusivo.

Il secondo fumetto inedito che a breve approderà su Weekly Shonen Jump sarà scritto da Tomohide Hirao e illustrato da Mizuki Yoda. Intitolato ne0;lation, il primo capitolo del manga sarà pubblicato sul numero della rivista che raggiungerà i negozi nipponici il prossimo 10 dicembre. Sfortunatamente il magazine non ha svelato alcun dettaglio sulla trama dell’opera.



In precedenza, Hirao e Mizuki hanno serializzato sulla rivista Jump Giga di Shueisha un manga intitolato ne0. Composto soltanto da tre capitoli, il fumetto è stato pubblicato a cadenza mensile fra maggio e luglio 2018. Assieme, i due autori hanno anche realizzato uno breve one-shot intitolato “Legacy”, pubblicato su Weekly Shonen Jump nel 2016 come parte dell’undicesima Gold Future Cup.

Infine, Natsuki Hokami lancerà un fumetto intitolato Gokutei Higuma, il cui primo capitolo verrà pubblicato il 17 dicembre. In precedenza, l’autore ha serializzato su Jump Giga un manga intitolato Higuma no Te e successivamente raccolto da Shueisha in un unico tankobon.

Di seguito vi proponiamo le prime immagini delle tre opere inedite.