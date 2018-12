Primi dettagli sul nuovo personaggio che verrà introdotto in ONE PIECE 929

Rivelata in occasione del Jump Festa 2019, la prima tavola del capitolo 929 di ONE PIECE ha permesso ai partecipanti della kermesse nipponica (e successivamente ai fan in tutto il mondo) di ammirare con largo anticipo il più recente personaggio creato dal sensei Eiichiro Oda.

Come ipotizzato in un nostro recente articolo, l’immagine di ONE PIECE - che vi riproponiamo in calce - ha introdotto un bizzarro ladro in cui lo spadaccino Roronoa Zoro si è imbattuto durante i suoi vagabondaggi per il Paese di Wano. Nella tavola incriminata, lo strano ladro rivela di essere piuttosto felice di aver incontrato Zoro, poiché grazie alla sua smisurata forza fisica non dovrà più patire i morsi della fame. È mai possibile che lo spadaccino dei Pirati di Cappello di Paglia abbia in qualche modo tirato il bizzarro individuo fuori dai guai?



Grazie alle traduzioni effettuate da @SPManga1, apprendiamo che Zoro, nella vignetta successiva, intima al suo nuovo amico di tacere, ma questi risponde che non è molto facile zittirlo, per poi continuare a ridere. A quanto pare il ladro considera lo spadaccino una sorta di “rubacuori”, ed è convinto che un uomo della sua risma sia circondato da fanciulle.

In attesa di poter leggere finalmente le pagine del capitolo 929 di ONE PIECE, quale ruolo credete che avrà nella storia questo personaggio così atipico e strampalato?