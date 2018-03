Primi dettagli sull'edizione home video giapponese dell'anime di Boruto Stagione 2

L'anime diha concluso recentemente l'ennesimo arco narrativo filler prima di raggiungere, finalmente, la porzione di trama narrata nel manga di Ikemoto e Kodachi, e che si concentrerà sull'Esame di Selezione dei Chunin. Intanto, è in arrivo l'edizione home video di una fetta importante della trama finora!

In concomitanza con il termine della messa in onda di questi primi 48 episodi dell'anime di Boruto, quindi, in Giappone i fan stanno per mettere le mani su un'esclusivo box da collezione, il numero 2, che include una porzione importante della "Stagione 1" di Boruto: Naruto Next Generations.

Dagli episodi iniziali, in cui il figlio del Settimo Hokage muove i primi passi nel mondo dei Ninja con l'esame di diploma dell'accademia, passando per le sue prime missioni in squadra con Sarada Uchiha e Mitsuki, inclusa la gita al Villaggio della Nebbia e l'arco narrativo della gang Byakuya.

Il box in questione di Boruto: Naruto Next Generations include proprio la saga che vede i protagonisti coinvolti nelle vicende del Villaggio della Nebbia e sarà raccolta in un box home video in versione Blu-Ray, che include una cover art raffigurante la key visual dell'arco narrativo dei Nuovi Sette Spadaccini, oltre a degli inserti dedicati alla famiglia Uchiha con Sasuke, Sakura e Sarada.

Il cofanetto include 4 dischi, una cover art, degli adesivi e la custodia raffigurante gli Uchiha: purtroppo non conosciamo ancora una data di uscita italiana per questi box da collezione, giacché l'anime targato Studio Pierrot non ha ancora ricevuto una serializzazione in TV nel nostro Paese. Ciò, ovviamente, avviene a causa della lentezza con cui Mediaset, purtroppo, porta sui propri network gli episodi ancora inediti dell'ultima parte di Naruto Shippuden.

Vi piacerebbe un'edizione del genere, però?