I primi minuti del sesto OVA di One-Punch Man sono stati mostrati in un ricco video

Attraverso il sito web ufficiale dedicato alla seconda stagione di One-Punch Man, è stato pubblicato un ricco video dedicato al sesto OVA della serie, intitolato #06: Zombieman Satsujin Jiken 2 ~Fubuki no Sansō to Samugari-tachi~" (The Zombieman Murder Case 2 ~A Chalet Amid the Blizzard, and the Ones Bothered by the Cold~).

Secondo quanto annunciato, inoltre, tale OVA - il quale durerà un totale di circa dieci minuti - sarà reso disponibile nel sesto volume della stagione, il quale giungerà in formato DVD e Blu-ray con uscita attualmente prevista per il 27 marzo 2020. Tra l'altro, proprio tramite i suddetti volumi sono stati corretti centinaia d'errori presenti in One-Punch Man Stagione 2.

Come se ciò non fosse già sufficiente, sempre sul sito web della produzione è stata anche pubblicata una nuova clip dedicata a un "CD drama" dedicato alla produzione che secondo quanto precedentemente annunciato verrà rilasciato insieme al volume e che potete ascoltare cliccando direttamente sulla fonte di questa notizia. Tra l'altro, le versioni Blu-ray e DVD della serie - che includono anche i sottotitoli in inglese - sono state rilasciate con due mesi di ritardo a causa di alcune difficoltà nella distribuzione.

