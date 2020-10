Primi spoiler per L'Attacco dei Giganti 133: l'avanzata continua

L'Attacco dei Giganti 133 sta per arrivare inarrestabile sui lettori. La rivista Bessatsu Shonen Magazine ha l'uscita fissata al 9 ottobre 2020, ovvero tra pochissimi giorni. Come di consueto però c'è chi riesce a mettere le mani in netto anticipo sulla rivista cartacea, divulgando in rete i primi dettagli.

Vediamo quindi gli spoiler de L'Attacco dei Giganti 133 finora trapelati. Una parte di questi sono stati divulgati dal solito Ryokutya2089 che sul suo sito condivide alcuni opinioni e pareri sul capitolo che ha letto; un'altra parte deriva invece dal sito dell'editore francese Pika Edition che ha inserito nel proprio catalogo il nuovo capitolo con tanto di riassunto.

Partiamo da quest'ultimo. La scritta inserita dall'editore recita: "A bordo dell'idrovolante che li sta portando verso la fortezza di Salta, Armin e il suo gruppo osservano il piano d'azione...", confermando un nuovo focus su Armin e gli altri ragazzi sul mezzo di trasporto. Il blogger giapponese Ryokutya rivela invece che il capitolo 133 de L'Attacco dei Giganti si intitola "Peccatori".

Nei commenti dice che qualcuno afferma di aver dimenticato che c'è anche una certa opzione per fermare la marcia. E che Eren ormai è quasi come una divinità. Infine, sembra che stia per arrivare un nuovo gigante, una forma finale che viene paragonata a Kars di Jojo.

Voi cosa vi aspettate da L'Attacco dei Giganti 133?