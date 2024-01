Primi spoiler per Dragon Ball Super 101: continua Super Hero!

Il 2023 di Dragon Ball Super si era con la tecnica simbolo di Gohan e Piccolo e la conseguente sconfitta di Cell Max. Da allora, molti fan si sono interrogati sul futuro della serie, in attesa di novità ufficiali. Pare che qualcosa si sia finalmente mosso e che, in rete, siano emersi alcuni spoiler sul capitolo 101 di Dragon Ball Super!

Il 2023 è stato l'anno dell'adattamento manga dell'arco narrativo dedicato al film Dragon Ball Super: Super Hero. Dopo diversi mesi senza materiale originale, gli appassionati si sono convinti che Toriyama e Toyotaro stessero sfruttando il tempo concesso dai capitoli su "Super Hero" per imbastire un nuovo racconto. Stando alle anticipazioni del capitolo 101, le cose stanno diversamente.



Dando un'occhiata agli spoiler nel post X/Twitter di @DbsHype, Carmine è l'unico personaggio davvero riconoscibile. L'ex membro del Fiocco Rosso, apparentemente annientato da Gohan e Piccolo, era un collaboratore di Magenta e un antagonista minore fino al capitolo 100.



Inoltre, le bozze delle vignette del 101 sembrano soffermarsi sui civili e sulle loro reazioni ad una situazione caotica, con l'intervento di una sorta di "supereroe" equipaggiato con un elmetto contraddistinto dal simbolo di una S inciso.



Queste anticipazioni, probabilmente, non faranno ben sperare per i fan che attendevano da tempo l'inizio di una nuova saga. Chiaramente, si tratta solo di piccoli spoiler e non del capitolo completo, quindi il giudizio finale è rimandato alla pubblicazione effettiva del capitolo 101, quando si scoprirà se la trama è ancora ferma a Super Hero o se è stata portata avanti.



Sicuramente, Dragon Ball Super ha bisogno del ritorno di Freezer per movimentare le cose, dato che l'Imperatore Galattico è diventato il mortale più forte dell'Universo 7. Cosa ne pensate delle anticipazioni del capitolo 101? Vi aspettavate da subito una forte aura di novità o eravate pronti ad un continuo per Super Hero? Fatecelo sapere nei commenti!