Primi spoiler per il live action di ONE PIECE, la serie potrebbe essere molto violenta

Tante novità sull'attesissimo live action di ONE PIECE sono state rivelate pochi istanti fa dal sito ufficiale di Bounding Into Comics, che a quanto pare sarebbe riuscito a mettere le mani sullo script del primo episodio della serie Netflix. Qui sotto potete leggere tutti i dettagli.

Secondo quanto riportato, il primo episodio si intitolerebbe Romance Dawn e la sceneggiatura sarebbe datata 7 giugno 2019. La puntata dovrebbe aprirsi a Rogue Town mentre un giovane Smoker si fa largo attraverso un'enorme folla nel giorno dell’esecuzione di Gol D. Roger, riproponendo la stessa scena mostrata nella serie di Oda. A quanto pare l'esecuzione sarà molto esplicita, e l'ordine finale sarà impartito da Kong e Sengoku anziché da due generici soldati della Marina.

L'episodio dovrebbe quindi focalizzarsi su Rufy, Shanks e altri componenti della sua ciurma. Al contrario di quanto mostrato nel manga, Rufy non dovrebbe tagliarsi il viso per impressionare Shanks: le cicatrici sarebbero infatti presenti sin da subito sul suo volto, coperte da delle bende. Da qui in poi puntata dovrebbe seguire passo per passo gli avvenimenti del manga, al netto di alcune importanti variazioni riguardanti Zoro.

Lo spadaccino dovrebbe infatti uccidere Mr.7 nel corso del primo episodio, e successivamente essere crocifisso (anzichè legato) come punizione per aver attaccato Hermeppo. Queste sono probabilmente le due modifiche più rilevanti se comparate agli avvenimenti del manga.

Queste sono probabilmente le due modifiche più rilevanti se comparate agli avvenimenti del manga.