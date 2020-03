Primi spoiler per My Hero Academia 266: una struggente battaglia per la felicità

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno mostrato la portata della battaglia che sta imperversando tra Villain e Pro Hero. Inevitabilmente, una guerra non può impedire che ci siano vittime tra le fazioni e Kohei Horikoshi ne è perfettamente consapevole, anche a costo di spezzare il cuore dei lettori.

Il crollo emotivo di Twice alla rivelazione del doppio-gioco di Hawks ha scatenato una battaglia tra i due, con il combattimento che volgeva palesemente a favore dell'Hero numero 2. Tuttavia, proprio quando lo scontro sembrava volgere al termine, Dabi ha fatto la sua irruzione sul campo di battaglia colpendo di sorpresa l'eroe.

Il capitolo 266 del manga comincia proprio da qui, con il colpo alle spalle da parte del villain che sembra in un primo momento mettere al tappeto Hawks. Ed è solo per un soffio che il Pro Hero riesce sfuggire alle fiamme volando dall'altra parte della stanza portando con sé Twice, pur non senza ingenti danni. L'eroe sembra provato e, in un momento di disattenzione, Twice riesce a sfuggirgli grazie alla copertura di Dabi, ma proprio quando credeva di essergli sfuggito, con una velocità sorprendente, Hawks lo raggiunge, nonostante un'altra fiammata tenti invano di rallentarlo. Ciò che ne scaturisce è una gigantesca esplosione che si riesce ad avvertire da ogni dove del Fronte di Liberazione del Paranormale. Ad ogni modo, proprio in quell'istante di esplosione, l'Hero numero 2 spunta alle spalle di colui che lo considerava un amico e con una piuma lo colpisce.

Nel frattempo, Toga e Mr. Compress sono in difficoltà contro un Hero, ma Twice arriva appena in tempo per metterlo al tappeto e da aiutare i suoi amici. L'obiettivo del villain, ferito a morte, era raggiungere nuovamente Toga per dirle addio. La scena, di fortissima intensità, si mostra in una tavola emozionante in cui Toga abbraccia il compagno -che si sta dissolvendo- e lo ringrazia per averla salvata. Tra le lacrime Twice maledice Hawks, pur non senza ammettere a sé stesso di aver raggiunto la felicità.