Primi spoiler di ONE PIECE 1011: un personaggio al centro della scena

Onigashima è diventata il teatro della battaglia che cambierà per sempre il destino dei mari. L'epoca degli imperatori potrebbe giungere al termine mentre la generazione di giovani di ONE PIECE potrebbe finalmente emergere. Ma ci sarà ancora tanto sangue da versare prima di poter decretare il vincitore di questo scontro.

Rufy è riuscito a rispondere a Kaido con l'Haki del Re Conquistatore, mentre Big Mom sembra preparare qualcosa di grosso, mentre Kid e Killer stanno a guardare. Cosa succederà in ONE PIECE 1011? Il capitolo sarà ufficialmente pubblicato domenica 25 aprile 2021 su MangaPlus, ma in rete sono già comparsi i primi leak.

Questa settimana ci sono poche informazioni rivelate: ONE PIECE 1011 si intitolerà "Oshiruko", ovvero la pietanza che Big Mom cercava nella prigione di Udon mentre era priva di memoria. Ed è proprio sull'imperatrice che si concentra questo capitolo, anche se non è dato sapere bene in che modo. Alla fine però appare un dinosauro, quindi un membro della ciurma di Kaido. Considerato il legame col titolo, questo potrebbe essere Queen trasformato in brachiosauro.

ONE PIECE aprirà questo capitolo con una pagina a colori d'apertura, ma la prossima settimana sarà in pausa a causa dei festeggiamenti della Golden Week che bloccheranno l'intera rivista Weekly Shonen Jump.