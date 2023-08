Primi spoiler per ONE PIECE 1091: i Mugiwara scendono in battaglia

Dopo una settimana di pausa, Eiichiro Oda sta per tornare con ONE PIECE 1091, di cui in rete sono già emersi i primissimi spoiler. La Saga dell'Isola del Futuro sta per giungere al termine e il capitolo 1091 darà il via a due grandi combattimenti. A Egghead esploderà la battaglia e i Mugiwara scenderanno in campo!

ONE PIECE 1091 verrà pubblicato il 3 settembre su MangaPlus, e il giorno successivo su Weekly Shonen Jump, ma i leaker hanno già riportato gli spoiler iniziali del capitolo. Intitolato "Sentomaru", darà grande spazio a Capitan Luffy e al suo fido spadaccino Zoro.

Il cliffhanger di ONE PIECE 1090 ci lasciava con l'arrivo di Kizaru a Egghead e con una battaglia imminente contro Sentomaru. Il capitolo 1091 di ONE PIECE riprenderà da quel momento, ma l'Ammiraglio chiuderà rapidamente la faccenda per concentrarsi sui Mugiwara. Sentomaru verrà dunque sconfitto.

Nel frattempo, all'interno del laboratorio Lucci rivelerà le proprie intenzioni. L'agente del CP0 proverà a uccidere Vegapunk Stella, ma Zoro lo fermerà in tempo. Una delle due grandi battaglie di ONE PIECE 1091 è dunque quella tra Zoro e Rob Lucci. Franky, Bonney e Vegapunk Lilith, invece, usciranno dalla struttura per difendere la Thousand Sunny e il Vega Force 1.

Sconfitto Sentomaru, Kizaru sfiderà Luffy. Comincerà dunque una battaglia epica tra l'Ammiraglio e l'Imperatore. Vi ricordiamo che dopo l'uscita del capitolo 1091 ONE PIECE tornerà in pausa.