Primi spoiler per ONE PIECE 1100, la Flotta dei Sette ritorna tra importanti rivelazioni

I recenti sviluppi di ONE PIECE hanno portato i lettori indietro di molti anni, approfondendo la storia di Kuma, uno dei pochissimi bucanieri sopravvissuti, e di Bonney. Stando però anche ai primi spoiler sul capitolo 1100 apparsi in rete, sembra che molto presto il flashback si concluderà con importanti rivelazioni, occhio, quindi, agli spoiler.

In attesa di tornare nel presente della narrazione, in cui Jaygarcia Saturn minaccia di uccidere Bonney, andiamo a vedere gli eventi più rilevanti del prossimo capitolo, divisi in punti, come riportati dalla pagina @OP_SPOILERS2023:

Jaygarcia Saturn ha costretto Kuma a diventare un membro della Flotta dei Sette e a lasciarsi tramutare in un cyborg perdendo ogni ricordo, ricattandolo con l’arresto della piccola Bonney

Kuma accettò ma solo dopo essersi assicurato che Bonney sarebbe stata al sicuro

La trasformazione in cyborg e la cura per Bonney vennero eseguite nel laboratorio di Egghead, dove Vegapunk era costretto a lavorare sotto la supervisione dell’Ammiraglio Kizaru

Alla fine delle operazioni, i due si separarono. Bonney tornò a Sorbet e Orso Bartholomew si unì alla Flotta dei Sette

In una tavola Eiichiro Oda mostra la reazione degli altri Shichibukai all’ingresso di Kuma

Nelle pagine conclusive del capitolo, Kuma scrive una lettera di ringraziamento a Bonney , e tra le parole scritte si nasconde il titolo del capitolo

Il capitolo si conclude con l'arrivo di Kuma al piccolo e tranquillo villaggio di Foosha, dove è nato Monkey D. Luffy

Questi sono i primi interessanti spoiler riguardo il capitolo 1100 di ONE PIECE, in arrivo su MangaPlus domenica 3 dicembre 2023 alle ore 16:00. Ricordiamo che la prossima settimana l’opera di Oda non sarà in pausa, e vi lasciamo scoprire le origini del nome Pacifista per i cyborg usati dalla Marina.