Primi spoiler per ONE PIECE 1103: LUI arriverà a Egghead

Per alcuni capitoli la battaglia tra Mugiwara e Governo Mondiale è stata messa da parte. Eiichiro Oda ha raccontato un flashback che ha permesso a Bartholomew Kuma di diventare uno degli eroi più amati dal pubblico di ONE PIECE. La storia torna però al presente, come suggeriscono gli spoiler iniziali di ONE PIECE 1103.

La backstory di Kuma è stata chiusa da ONE PIECE 1102. La narrazione può ora tornare al presente, come si poteva intuire dalle prime anticipazioni di ONE PIECE 1103. Eravamo rimasti con Rufy e Kizaru che dopo essersi scontrati erano entrambi al tappeto, con Zoro che battagliava contro Rob Lucci e il resto dei Mugiwara che affrontavano l'Astro Saint Jaygarcia Saturn.

Con l'uscita di ONE PIECE 1103 pare che verremo proiettati proprio in quest'ultimo scenario. Dopo aver scoperto la tragica storia di suo padre, Bonney è furiosa nei confronti dell'Astro di Saggezza. Non intenderà darsi per vita, nonostante la forza dell'anziano sia incommensurabile.

Stando agli spoiler condivisi dall'utente @Pewpiece, il capitolo 1103 di ONE PIECE si intitolerà 'Mi dispiace papà'. Vedremo Bonney combattere contro Saturn, ma assisteremo anche a una rivelazione clamorosa. Saturn ha condotto degli esperimenti su Bonney e alcuni dei suoi poteri sono proprio il risultato di questi test scientifici. Ben presto, Saturn prevarrà su Bonney, ma un clamoroso ingresso in scena ribalterà la situazione. Bartholomew Kuma arriverà a Egghead per scontrarsi con Saturn e salvare sua figlia.