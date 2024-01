Primi spoiler per ONE PIECE 1105: una nuova minaccia incombe su Egghead?

Le forze più importanti del Governo Mondiale hanno preso di mira Egghead, il luogo in cui si sono ritrovati uno studioso che indaga sui segreti del mondo, un discendente di un'antica razza perduta e un pirata che ha destato il potere di un dio. Ma come potrà risolversi questa situazione? Scopriamo i primi spoiler per ONE PIECE 1105.

In ONE PIECE 1104 il pugno di Kuma è andato a segno, ma ciò non è assolutamente sufficiente per fermare Saint Saturn. Con Rufy scomparso nel nulla, a dover affrontare l'Astro di Saggezza e l'Ammiraglio Kizaru sono Sanji e Franky. Tuttavia, molto presto l'Isola del Futuro svanirà nel nulla. Saturn ha chiamato un Buster Call per rendere polvere il Laboratorio di Vegapunk!

Con l'uscita di ONE PIECE 1105 scopriremo come faranno i Mugiwara a fuggire da Egghead e scampare al Buster Call e a Saturn e Kizaru. A fornirci alcune indicazioni su ciò che accadrà è la fuga di notizie appena trapelata in rete.

Scopriamo che fine ha fatto il capitano dei Mugiwara. Rufy si trova vicino alla macchina per creare cibo. Nel mentre, Kizaru distruggerà un tubo che permette di raggiungere il Labophase. Oda ci stupirà con diverse panoramiche sulla situazione che affligge Egghead.

Il meglio arriverà sul finire del capitolo. Una nave della Marina verrà distrutta in modo misterioso. L'Ammiraglio Kizaru verrà contattato da uno dei suoi uomini, il quale rivelerà che "loro stanno raggiungendo Egghead". Si tratta di Barbanera? Quel che è certo è che si tratta di un capitolo corto e che settimana prossima non ci sarà pausa. ONE PIECE 1106 uscirà il 4 febbraio 2024.