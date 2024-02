Primi spoiler per ONE PIECE 1108: si risveglia un demone su Egghead

L'attesa per ONE PIECE 1108 è tanta. Pare che Eiichiro Oda stia per sfornare un capitolo imperdibile e che darà spettacolo. I match di Egghead sono ormai chiari, ma il tempo stringe. L'Isola del Futuro su cui Vegapunk ha dato libero sfogo al suo genio creativo verrà annientata molto presto.

Il capitolo 1107 ha delineato lo scenario di Egghead. Mentre i Pirati Giganti si avvicinano al Labo Phase per trarre in salvo i Mugiwara, Rufy affronterà Saint Saturn. Alle sue due ali, invece, toccherà scontrarsi con un Ammiraglio della Marina e con il più forte del CP0. Lo scontro con il Governo Mondiale sta per accendersi, ma non dimentichiamoci dei pirati di Barbanera e di Caribou, in possesso di preziosissime informazioni.

L'uscita di ONE PIECE 1108 si avvicina e sulla rete cominciano a trapelare i primi leak. Pare che nel prossimo capitolo, la cui cover page mostrerà Nami, Robin e Hancock, i riflettori verranno puntati sulla battaglia tra Mugiwara e Governo.

Stando alle prime anticipazioni su ONE PIECE 1108 Cairbou offrirà a Van Augur e Catarina Devon le informazioni in suo possesso come merce di scambio. Nel mentre, Dorry e Broggy continueranno a devastare i Marines che ostacolano la fuga del gruppetto di Franky. Sanji e Rufy affronteranno Saturn, che però sorprenderà con una nuova trasformazione. Saturn nasconde una seconda forma demoniaca. Nello stesso momento, Kizaru provocherà una ferita ulteriore a Vegapunk, ma Rufy fermerà sia l'Ammiraglio che l'Astro permettendo allo scienziato di fuggire via con Sanji. Inoltre, Vegapunk invierà un messaggio misterioso al mondo intero. I segreti del Governo Mondiale verranno rivelati?