Primi spoiler per ONE PIECE 1110: la battaglia divampa su Egghead

Dopo essersi concesso una settimana di pausa, Eiichiro Oda sta per riportare i suoi lettori su Egghead. L'Isola del Futuro è il teatro di una grande battaglia tra i Mugiwara e il Governo Mondiale, ma cosa succederà? In rete sono trapelati i primi spoiler sul capitolo 1110 di ONE PIECE!

Il mondo è in attesa di un messaggio scioccante. Da Egghead il (forse defunto) Dottor Vegapunk sta per rivelare la verità sul Governo Mondiale. Sono tuttavia necessari 10 minuti affinché tutti possano sintonizzarsi sulla sua comunicazione.

ONE PIECE 1109 ci ha lasciati con un cliffhanger a dir poco epico. Sebbene non abbia ancora subito danni, Saint Saturn è in palese difficoltà contro il Gear 5th di Rufy. Non c'è però tempo da perdere, oppure Vegapunk rivelerà gli oscuri segreti sul Governo Mondiale. L'Astro, dunque, decide di richiamare a sé i suoi compagni.

ONE PIECE 1110 comincerà proprio da quel momento. Secondo gli spoiler sul capitolo, i restanti 4 Astri di Saggezza si materializzeranno su Egghead. Vedremo i loro aspetti demoniaci:

V. Nusjuro ha la forma di un cavallo selvaggio

Ju Peter quella di un verme colossale

Warcury quella di un orso selvatico

Marcus Mars quella di un grande volatile

I cinque Astri proveranno ad attaccare all'unisono Rufy, ma verranno intercettati dai Pirati Giganti. La scena si sposterà sullo scontro tra Zoro e Rob Lucci, che finalmente verrà risolto. A ottenere la vittoria sarà lo spadaccino dei Mugiwara. La Saga di Egghead si avvicina alla conclusione in ONE PIECE? Il capitolo si chiude con una buona notizia. La prossima settimana non ci sarà pausa.

Su Amazon Fire TV Stick Lite in sconto oggi