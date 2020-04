Primi spoiler di ONE PIECE 977: arriva una sconcertante verità su Kaido

I membri della ciurma di Cappello di Paglia, insieme al resto dell'alleanza tra samurai e pirati, sembrano essere pronti per cominciare una delle più grandi battaglie mai viste in ONE PIECE. L'era di Kaido delle Cento Bestie sembra essere ormai vicina alla fine mentre il gruppo decide di andare a Onigashima.

Dopo gli eventi del capitolo 976 che hanno riportato anche Jinbe tra le fila dei protagonisti, ecco che arrivano i primi spoiler e le prime immagini di ONE PIECE capitolo 977. Per ora sono poche le informazioni disponibili in rete, partendo dal titolo: sarà "La festa è finita!!" e si può intravedere in una delle vignette disponibili in basso. Nella storia di copertina, le sorelle Laura e Chiffon finalmente si riuniscono.

Si passa poi al resto del capitolo, dove Rufy avvisa tutti di non fare festa. La sua ciurma avevano iniziato infatti a celebrare il ritorno dell'Uomo Pesce in ciurma, ma il capitano gli ricorda che potranno festeggiare solo dopo aver abbattuto l'imperatore. Inoltre, Jinbe sembra dire che è arrivato in ritardo solo perché doveva curare le ferite dei suoi compagni dopo la lotta con Big Mom.

Intanto a Onigashima, i sei guerrieri volanti sono arrivati al cospetto di Kaido, ma ci vengono mostrati solo i piedi. Intanto Kaido si chiede che fine abbia fatto "lui" e, alla richiesta di chiarimento di un altro personaggio, risponde "Mi riferisco a mio figlio". Quindi Kaido ha un figlio che finora potrebbe non esser stato rivelato, dato che chiede di andarlo a chiamare dato che si deve fare un banchetto e deve incontrare Big Mom. Proprio Big Mom sembra si stia preparando con un kimono.

Cosa ne pensate di queste anticipazioni di ONE PIECE capitolo 977? In calce sono visibili le poche vignette leakate finora.