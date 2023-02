Il primissimo cosplay di Jodio Joestar: è già mania per JOJOLands, nona parte di Jojo

Come capire la popolarità di un progetto, di un universo, di un mondo? Uno metro di paragone può essere la presenza di fan-art o addirittura cosplay presentati dal pubblico ancora prima che l'opera in questione venga pubblicata in patria o nel resto del mondo. E questa è la storia di The JOJOLands, nona parte de Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Le Bizzarre Avventure di Jojo è un manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki, pubblicato in Giappone dal 1987 ed è ancora in corso, anche se suddiviso in varie parti. La serie racconta le avventure della famiglia Joestar, una dinastia di combattenti dotati di poteri straordinari, che lottano contro il male in varie epoche storiche. Nel corso degli anni, il manga è diventato famoso per il suo stile unico, caratterizzato da personaggi eccentrici e combattimenti incredibili. E questo si è manifestato anche nel primo capitolo di The JOJOLands, che ha presentato il nuovo Joestar ideato da Hirohiko Araki.

Neanche il tempo di dire "pronti, via" ed ecco che arrivano i primi cosplay su Jodio Joestar, il nono protagonista di Jojo. A farlo è stato Imapollo11, utente che ha postato il suo scatto su Reddit, diventando immediatamente virale. Con le solite pose alla Jojo e i tratti somatici che contraddistinguono i creati di Araki, Jodio Joestar si mostra con la sua bizzarria, con i capelli grigi che in parte gli coprono il volto, l'abito blu con lo stemma che ricorda molto quello di Dio Brando sul petto e altre creazioni che consolidano il carattere e lo stile di questo personaggio hawaiano.

Chissà se arriverà anche un cosplay dedicato al suo stand. A proposito, sapete come si chiama lo stand di Jodio Joestar e a quale gruppo musicale è dedicato?