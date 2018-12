Primo sguardo a Superior Spider-Man, nuova serie con Octopus nei panni di Spidey

Il prossimo 26 dicembre, sul mercato statunitense, la Marvel Comics lancerà una nuova serie: Superior Spider-Man si prepara a fare nuovamente il suo debutto nel parco di testate della Casa delle Idee, con il dottor Octopus pronto a vestire nuovamente i panni dell'Uomo Ragno dopo la run di Dan Slott.

Come vi avevamo già accennato in passato, infatti, dopo gli eventi di Secret Empire Doc Ock è rimasto all'interno del corpo di un clone di Peter Parker. In queste nuove vesti è iniziata una run intitolata Superior Octopus, ma questo mese la Marvel Comics gli permetterà di tornare a vestire i panni dell'arrampicamuri, andando a espandere ulteriormente il Ragnoverso con un nuovo "web warrior".

Grazie a Newsarama possiamo ammirare le prime tavole del numero 1 di Superior Spider-Man, oltre a elencarvi il team creativo della serie e la sinossi dell'albo di esordio: sappiamo, inoltre, che la testata sarà un tie-in di Spider-Geddon, il nuovo maxievento dello Spiderverse.

SUPERIOR SPIDER-MAN #1

Storia di Christos Cage e disegni di Mike Hawthorne

Cover di Travis Charest

Variant Cover di Mike Hawthorne

Variant Cover di Ema Lupacchino

Hidden Gem Variant Cover di John Buscema

Fantastic Four Villains Variant Cover di Marko Djurdevic

Variant Cover di Skottie Young

Un tie-in di Spider-Geddon!

Otto Octavius ha abbandonato il titolo di Dottor Octopus ed è diventato nuovamente Superior Spider-Man! Se pensate di aver già letto le storie più intense e sorprendenti di questo personaggio, preparatevi a essere smentiti. Otto è intenzionato a dimostrare al mondo di essere il supereroe migliore di tutti. Ma quando un villain che riesce a sopraffarlo fa la sua comparsa a San Francisco, non c'è nulla che Ock possa fare per vincere, giusto? E diteci: riuscite a scorgere il ghigno di Otto mentre leggete queste parole?

La nuova serie di Superior Spider-Man dovrebbe debuttare anche in Italia nel corso del 2019 grazie a Panini Comics.