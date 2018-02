Primo trailer per Banana Fish, serie anime in arrivo a luglio su Amazon Prime Video

Tramite il proprio account Twitter ufficiale, la serie anime diha annunciato la sua finestra di debutto sul piccolo schermo con un primo trailer, che ci permette di ammirare le prime immagini della fiction nipponica tratta dal manga di Amiki Yoshida.

Banana Fish è un noto e popolare manga shojo firmato dall'autrice Amiki Yoshida, serializzato dal 1985 al 1994: lo studio MAPPA (autori del recente adattamento anime di Kakegurui) si occuperà della produzione della trasposizione animata dell'opera, che sarà composta di 24 episodi e verrà trasmessa su Fuji TV nel blocco noitaminA. La trasmissione dell'anime al di fuori del confine nipponico, invece, sarà a cura di Amazon Prime Video.

Il manga originale della Yoshida è ambientato negli anni Ottanta, ma l'adattamento anime verrà trasposto invece ai giorni nostri. Di seguito, accompagnati dal trailer e dai primi character design in calce all'articolo, vi sveliamo l'intero staff ufficiale di Banana Fish.

Regia: Hiroko Utsumi (Free!)

Script della serie: Hiroshi Seko (Mob Psycho 100)

Character design: Akemi Hayashi (Fruit Basket)

Musiche: Shinichi Osawa (Ninja Slayer From Animation)

Sinossi:

Nel 1973, in Vietnam, un soldato americano perde la testa e spara sui suoi commilitoni. Da quel momento non parlerà più se non per pronunciare due misteriose parole, ”Banana Fish”. Dodici anni più tardi, a New York, la polizia sta indagando su una serie di strani suicidi. Un giorno un uomo viene ucciso a sangue freddo in mezzo alla strada ma, prima di morire, consegna ad un giovane capobanda di nome Ash una sostanza misteriosa pronunciando ancora una volta le parole “Banana Fish”. Cosa si nasconde dietro tutte queste morti sospette? Ora tocca ad Ash scoprire la verità.

L'anime di Banana Fish, dunque, debutterà nel mese di luglio su Amazon Prime Video e sarà trasmesso nel corso di tutta la seconda metà del 2018.