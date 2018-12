Primo trailer per Fire Force, l'anime tratto dal manga del creatore di Soul Eater

Poco tempo fa vi avevamo parlato dell'annuncio relativo all'adattamento anime di Fire Force, tratto dall'omonimo manga di Atsushi Ohkubo (creatore di Soul Eater). Ora possiamo anche farvi ammirare il primo trailer della serie.

Intitolato in lingua originale En En no Shobotai, Fire Force parla di uno speciale corpo di pompieri predisposto a sgominare un'invasione di mostri di fuoco che ha colpito Tokyo dopo un misterioso fenomeno di autocombustione di massa.

L'anime sarà diretto da Yuki Yase per David Production (Le bizzarre avventure di JoJo), mentre lo script è curato da Yamato Haishima. Il character design è invece di Hideyuki Morioka. Sappiamo, inoltre, che il protagonista Kusakabe Shinra sarà doppiato da Gakuto Kajiwara - ovvero la voce nipponica di Asta, l'eroe dell'anime di Black Clover.

Fire Force ha debuttato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel 2015 ed è tutt'ora in corso con 15 volumi pubblicati sul mercato giapponese. In Italia l'opera è edita da Planet Manga, che ha diffuso finora 10 dei 15 tankobon distribuiti in patria.

In passo potete anche ammirare un'immagine: la key visual della produzione.