Prince of Tennis: Hyotei vs Rikkai, confermato il ritorno dell'anime sportivo di Konomi

Lo storica serie sportiva The Prince of Tennis riceverà un terzo adattamento anime, secondo quanto confermato poche ore fa dal sito web giapponese Ryokutya. La nuova stagione si intitolerà The Prince of Tennis: Hyotei vs Rikkai e, secondo i primi rumors, dovrebbe essere distribuita nel corso del 2021.

Al momento non sono stati rivelati dettagli utili sui nuovi episodi, dunque i nomi di studio di animazione, staff e cast rimarranno avvolti nel mistero fino al prossimo annuncio. Cliccando sopra il link reperibile in calce potete attingere alla fonte ufficiale.

Il principe del tennis è un adattamento anime tratto dal manga di Takeshi Konomi, composto da due stagioni. La prima, composta da 178 episodi, è stata trasmessa parzialmente anche in Italia, mentre la seconda è ancora oggi inedita nel territorio nostrano. Questa nuova stagione adatterà lo scontro tra la Hyotei e la Rikkai, due prestigiosi scuole private in corsa per tutti i più importanti tornei tennistici giapponesi.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di altre novità invece, vi consigliamo di dare un'occhiata a Repis Re: LIGHTs e Fly Me to the Moon, due delle serie più attese dal pubblico giapponese.