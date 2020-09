Prince of Persia: Farah ammalia e seduce nel nuovo cosplay di Jannet

Prince of Persia sta per tornare. Le sabbie del tempo torneranno con un remake annunciato pochi giorni fa da Ubisoft, anche se il primo video non ha fatto altro che scatenare polemiche per la qualità presentata. Ma possiamo comunque farci nuovamente ammaliare dalle atmosfere arabesche di Prince of Persia e la sua storia.

I personaggi che la abitano sono pochi e quasi sempre gli stessi nei tre capitoli creati ormai oltre un decennio fa da Ubisoft per PlayStation 2. Le avventure del principe di Prince of Persia partiranno naturalmente dal primo capitolo e quindi uno dei primi personaggi che rivedremo sarà Farah, la figlia di un Maharajah rapita dal Gran Visir.

È stata una figura fondamentale sia nel primo capitolo che nel terzo, e la rivedremo quindi con Prince of Persia: Remake. Ma intanto possiamo vederla nel mondo reale grazie allo splendido cosplay di Farah realizzato dalla bellissima Jannet. La modella russa ci regala alcuni scatti tramite la sua pagina Instagram, con due post in particolare che possiamo vedere in calce. Il fisico della ragazza viene esaltato dagli abiti rossi di Farah, contribuendo nel creare un personaggio ammaliante ma anche davvero fedele alla controparte del videogioco.

Una delle foto racchiuse nel secondo post invece ci riporta alla mente il vecchio cosplay di Kaileena che Jannet aveva presentato qualche mese fa.