Prince of Stride: Alternative, ora disponibile grazie a Yamato Animation

Yamato Animation non si smentisce; un'altra serie, infatti, è stata resa disponibile ieri, venerdì 9 novembre 2018, per la visione gratuita sul canale YouTube di Yamato Video. Si tratta dell'anime Prince of Stride: Alternative.

L'opera, completa, conta di 12 episodi della durata di 24 minuti l'uno ed è stata prodotta dallo studio Madhouse nel 2016, sulla base della visual novel di genere otome Prince of Stride sviluppata da Vridge e Kadokawa Games e disponibile per PlayStation Vita.

La serie animata, commedia di genere spokon (sportivo), è stata acquistata da Yamato Video e trasmessa in simulcast su PopcornTV e successivamente sul canale satellitare Man-Ga, del pacchetto Sky.

La storia tratta delle vicende di Nana Sakurai, rimasta affascinata dalla passione che due atleti dell'accademia Honan, Riku Yagami e Takeru Fujiwara, mettono in una fittizia disciplina sportiva estrema chiamata “stride”, che fonde la classica staffetta con il free running. L'obiettivo della giovane è quello di diventare manager del loro club, tuttavia scopre ben presto questo è sull'orlo dello scioglimento e non può partecipare alle competizioni. Sarà compito di Nana riportare in vita il club e permettere ai membri di gareggiare contro le altre scuole.

La serie sportiva è diretta da Atsuko Ishizuka (No Game No Life, A Place Further Than The Universe), sceneggiata da Taku Kishimoto (Haikyu!! L'asso del volley, Joker Game) e con le musiche di Yoshiaki Fujisawa.

