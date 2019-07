Prince of Tennis Best Games: rivelati Key Visual e debutto nei cinema del terzo OVA

Lo staff di Prince of Tennis Best Games ha rivelato nella giornata di sabato che il terzo OVA del franchise verrà distribuito nei cinema giapponesi per ben due settimane, a partire dal 15 novembre.

Successivamente sarà disponibile in edizione home video dal 28 Gennaio 2020. E' stata inoltre rivelata una key visual speciale, mentre un trailer promozionale sarà visibile sul sito ufficiale dell'anime Lunedì verso le 10 di mattina, che da noi corrispondono alle 3:00.

Il terzo OVA metterà in scena il match tra Shushuke Fuji e Akaya Kirihara nel corso del torneo del Kanto. Questi episodi speciali mirano a raccontare nuovamente la storia del franchise attraverso i duelli più iconici. Il primo OVA, per esempio, ha raccontatolo scontro tra Tezuka e Atobe, ed è stato disponibile per due settimane nelle sale giapponesi lo scorso agosto, mentre l'edizione fisica ha raggiunto gli scaffali dei negozi ad ottobre. Per quanto riguarda il secondo, invece, potete dare un'occhiata al nostro articolo.

I manga di Prince of Tennis hanno ispirato una nuova pellicola del franchise chiamata (Ryōma! Rebirth Movie The Prince of Tennis), che approderà nel Sol Levante nella primavera del 2020. Il film narrerà una storia completamente originale, che avrà luogo nel periodo di tre mesi tra gli eventi del manga di Prince of Tennis e l'inizio dell'opera più recente. Qui trovate maggiori dettagli.