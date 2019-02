Princess Connect! Re:Dive, presto un adattamento animato ispirato al videogioco!

In occasione del suo anniversario Princess Connect! Re:Dive, videogioco giapponese per smartphone di genere RPG, riceverà presto un adattamento animato. Il progetto verrà animato dallo studio Cygames Pictures.

Nei giorni scorsi Cygames, durante una diretta, ha annunciato la produzione di un adattamento animato ispirato all'omonimo videogioco Princess Connect! Re:Dive. Al momento non si hanno dettagli maggiori, se non che il progetto verrà realizzato da Cygames Pictures (Blade Runner: Black Out 2022, Mysteria Friends). In occasione dell'annuncio è stato aperto il sito ufficiale dell'adattamento, su cui è stato pubblicato un primo teaser trailer e una visual, visionabili in calce all'articolo.

CyberAgent e Cygames hanno prodotto il mobilegame per smartphone, dal titolo Princess Connect, nel 2016. Dopo alcuni problemi finalmente il gioco è stato lanciato a febbraio del 2018, approdando anche su pc. Il protagonista che avremo modo di conoscere nell'adattamento è lo stesso del capitolo originale, tuttavia presenta una piccola differenza in quanto si risveglierà in un luogo sconosciuto e senza alcun ricordo. Intraprenderà un viaggio che lo porterà a conoscere un gruppo di principesse che lo metteranno al corrente di uno strano mistero.

L'opera originale ha inoltre ispirato un adattamento manga illustrato da wEshica/Shōgo, scritto da Asahiro Kakashi e pubblicato su Cycomics. Al momento Kodansha ha pubblicato il secondo volume del libro terminato il 28 dicembre scorso. Che dite potrebbe essere interessante? Maggiori informazioni verranno fornite in seguito.