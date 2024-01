Quali sono le principali differenze tra Dragon Ball e Dragon Ball Z?

Per via dell’adattamento animato di Toei Animation e delle sostanziali differenze introdotte nella seconda parte del manga da parte di Akira Toriyama, che ha riscritto e approfondito le origini del protagonista Son Goku, si tende a differenziare Dragon Ball da Dragon Ball Z sebbene esse facciano parte della stessa serie, composta da 42 tankobon.

La differenziazione può essere fatta sotto diversi aspetti, relativi principalmente alle scelte narrative e ai toni con cui sono stati rappresentati gli eventi. Ecco, dunque, sei differenze tra Dragon Ball e Dragon Ball Z.

La prima riguarda la quantità di humor e scenette comiche. Se nella serie originale viene da subito stabilito un tono scherzoso della narrazione, basti pensare al primo incontro tra Goku e Bulma, ad esempio, in Dragon Ball Z gli eventi vengono raccontati con molta più considerazione di ciò che sta accadendo da parte dei personaggi, con una maggiore serietà riguardo la minaccia rappresentata dai Saiyan all’inizio, e si avverte sin da subito una sostanziale diminuzione di intermezzi comici e divertenti per lasciar spazio all’azione.

La seconda differenza riguarda il protagonista. Nella prima serie Goku viene presentato come un bambino esperto di arti marziali, e i lettori e gli spettatori assistono alla sua crescita come combattente al fianco degli amici, un percorso spensierato e leggero, improntato sulla lotta ai malvagi e sulle competizioni. In Z la situazione cambia dato che Goku è ormai un adulto, con una casa, una moglie e un figlio piccolo. L’azione ha lasciato spazio alle responsabilità, che diventano maggiori quando sulla Terra arriva suo fratello Radish. Tali cambiamenti danno spazio ad un’ulteriore crescita del protagonista, votata al mostrare il suo affetto nei confronti di amici e famiglia, e la sua determinazione a proteggerli.

La terza differenza si ritrova nell’introduzione della razza dei Saiyan, alieni guerrieri di cui fa parte lo stesso Goku, giunto sulla Terra anni prima e che perse ogni ricordo dopo aver sbattuto la testa. Il debutto della razza dei Saiyan è uno dei momenti più importanti di Dragon Ball Z, e ha cambiato per sempre la storia di Goku, ponendolo contro minacce galattiche, quali Freezer, e facendogli scoprire parti di sé che non avrebbe mai immaginato.

Arriviamo alla quarta differenza, dovuta alla forma definitiva e dalla forza distruttiva maggiore presente in entrambe le serie. Quando Goku era bambino uno dei suoi tratti distintivi era la coda simile a quella di una scimmia, spiegata poi attraverso l’introduzione della razza dei Saiyan. Nelle notti di luna piena questa coda, insieme al sangue della razza guerriera, causava la trasformazione nel gigantesco Oozaru, uno scimmione senza controllo sulle proprie azioni che scatenava tutta la sua rabbia e potenza su qualsiasi cosa gli stesse attorno. Sebbene questa forma torni anche in Z, non rappresenta più l’arma distruttrice per eccellenza, dato che col debutto dei Saiyan sono arrivati anche gli stadi evolutivi del Super Saiyan, Super Saiyan 2 e Super Saiyan 3.

La quinta differenza sta invece nel ruolo svolto dagli umani. Nella prima serie gli esseri umani sono fondamentali nell’avventura di Goku, a partire da suo nonno Son Gohan, fino ad arrivare al Maestro Muten passando per Bulma, Crilin, Tenshinhan, Yamcha e molti altri. Una centralità che si perde in Z, per fare spazio a razze aliene, androidi, e creature di altro tipo, decisamente più potenti degli esseri umani. Per quanto il gruppo di Guerrieri Z sia ancora formato in buona parte da umani, sono i Saiyan a brillare sul campo di battaglia.

L’ultima differenza si ritrova nella realizzazione di materiale originale, come film ed episodi filler. I tre film della prima serie si presentano infatti come dei What If…? rispetto a quanto visto nella serie regolare, mentre i tredici lungometraggi animati di Z sono caratterizzati da una struttura piuttosto simile tra loro: il protagonista di turno, scelto tra i Saiyan conosciuti, dovrà affrontare al fianco dei propri amici una minaccia dalle proporzioni gigantesche, rappresentata da nemici inediti, dimostrando di poter crescere sul campo di battaglia e di sviluppare nuove tecniche.

Fateci sapere cosa ne pensate delle differenze tra Dragon Ball e Dragon Ball Z nei commenti.