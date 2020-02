I principali Stand che appariranno in Stone Ocean mostrati in una fan art

La serie de Le Bizzarre Avventure di JoJo, nel corso degli anni, ha acquistato sempre più notorietà anche e soprattutto nel nostro paese, diventando uno degli anime più seguiti degli ultimi tempi. Con la quinta stagione conclusasi lo scorso anno, i fan stanno aspettando con molta apprensione l'annuncio dell'uscita della sesta stagione.

Ma se Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean ancora non ha una data d'uscita ufficiale, gli appassionati più fedeli non si perdono d'animo e si distraggono dall'attesa concentrandosi nel realizzare illustrazioni dedicate alla nuova serie o anche cosplay come molti ne abbiamo già visti in questi mesi. A rende ancora più snervante l'attesa è il fatto che la sesta stagione si prospetta, a detta di tutti, tra le più avvincenti, piena zeppa di nuovi personaggi e Stand super particolari.

Un altro motivo è la protagonista stessa della serie, la figlia di Jotaro, Jolyne Cujoh che si ritroverà a dover sopravvivere all'interno di una prigione di massima sicurezza, casa di criminali pericolosi e della peggior specie. Ma parlando sempre di Stand, oltre a quello della protagonista, denominato "Stone Free" e che ha la capacità di trasformare se stesso e il suo utilizzatore in una serie di stringhe che possono viaggiare percorrendo distanze prestabilite, faranno la comparsa altri come Weather Report, Foo Fighters, Marilyn Manson (ovviamente tutti nomi di band o cantanti famosi) e molti altri ancora. E proprio in onore di una tale varietà di poteri particolari e inediti che un fan ha voluto rappresentare quelli utilizzati da Jolyne Cujoh e dagli altri protagonisti di Stone Ocean in una fan art.

Il disegno potete trovarlo in calce all'articolo. È stato disegnato dall'artista di Reddit Gerrymon96 che ha voluto dare un assaggio di quello che sarà la prossima stagione e ciò che ci aspetterà.

