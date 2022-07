Principessa Mononoke, 25 anni fa il debutto nei cinema giapponesi

Il 12 luglio del 1997, nelle sale di tutto il Giappone debuttò Mononoke-hime, da noi conosciuto con il titolo Principessa Mononoke. A distanza di 25 anni esatti dalla premiere, celebriamo la leggendaria pellicola prodotta dallo Studio Ghibli e scritta e diretta dal maestro Hayao Miyazaki.

Quest'oggi, si festeggia il 25° anniversario di uno dei film d'animazione più importanti di sempre, un capolavoro che ha fatto scuola per l'industria giapponese e non solo. Principessa Mononoke, di Miyazaki e dello Studio Ghibli, compie venticinque anni. Per l'occasione, Principessa Mononoke torna nei cinema italiani dal 14 al 20 luglio 2022.

È passato un quarto di secolo dal debutto nei cinema nipponici di Principessa Mononoke, un lungometraggio anime che ancora oggi può essere apprezzato da tutti. Il merito di ciò, è da ricondursi non solo alla narrazione senza tempo, ma anche alle splendide animazioni e alla colonna sonora.

L'animazione del film è realizzata quasi interamente con singoli fotogrammi realizzati a mano, approvati uno per uno da Miyazaki in persona. In totale, sono solamente cinque i minuti di film ceh vantano animazione al computer e dieci quelli con colorazione digitale. Di recente, una IA ha ricostruito la Principessa Mononoke nella realtà. Per quanto riguarda la OST della pellicola, questa è stata compsota da Joe Hisashi, storico collaboratore per le produzioni targate Miyazaki.