La principessa Mononoke in questo cosplay è da favola

Studio Ghibli è uno degli studi d'animazione più famosi al mondo. Nel corso degli anni, ha creato più di una ventina di lungometraggi e i fan più appassionati stanno attendendo con ansia l'uscita di How do you Live?, il prossimo progetto di Miyazaki. Ma i grandi classici restano indimenticati, come la Principessa Mononoke.

Princess Mononoke è un film d'animazione del celebre studio Ghibli, diretto da Hayao Miyazaki e distribuito nel 1997. Il film segue le avventure del giovane principe Ashitaka, che viene maledetto da un dio e deve viaggiare alla ricerca di una cura. Durante il suo viaggio, Ashitaka incontra la Principessa Mononoke, una giovane donna che combatte per proteggere la foresta e le sue creature dai cacciatori dell'uomo.

La principessa Mononoke è un personaggio complesso e affascinante, che simboleggia l'equilibrio tra la natura e l'uomo. La sua forza fisica ed emotiva è una rappresentazione della capacità della natura di difendersi dagli attacchi dell'uomo, e la sua determinazione nel proteggere la foresta e le sue creature è un richiamo alla necessità di rispettare e preservare l'ambiente.

Ci sono tante tematiche raccontate da La Principessa Mononoke, tra guerra e corruzione che affliggono la natura, che poi finisce per ribellarsi. Ed è questo che sta facendo questo cosplay della principessa Mononoke realizzato da Ainlina. Il personaggio si nasconde tra i boschi in pose furtive per osservare i suoi nemici prima di infliggere il colpo decisivo.

Il vestito indossato è perfetto, così come le varie collane e il trucco applicato al volto. Sembra proprio di vedere la principessa Mononoke in azione.