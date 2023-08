La principessa Mononoke è reale in questo cosplay di Elderberry

Ci sono alcuni film da non perdere dello Studio Ghibli, alcuni capolavori che vale la pena guardare almeno una volta, anche se non c'è affinità col genere. Tra i nomi più gettonati ci sono naturalmente La Città Incantata, La Tomba delle Lucciole, Il Castello Errante di Howl ma anche un lavoro che incrocia umani e natura, Princess Mononoke.

Princess Mononoke è uno dei film più acclamati dello Studio Ghibli, famoso per le sue immagini mozzafiato e la sua storia emozionante. Diretto da Hayao Miyazaki. Il film è stato rilasciato nel 1997 e ha ricevuto ampi consensi sia dal pubblico che dalla critica per la sua narrazione epica e le tematiche ecologiche e sociali.

La storia è ambientata nell'epoca feudale del Giappone ed è incentrata sul giovane principe Ashitaka, che viene maledetto durante uno scontro con un dio corrotto. In cerca di una cura per la sua maledizione, Ashitaka si imbarca in un viaggio per scoprire le cause del conflitto tra gli umani e gli spiriti della foresta.

La principessa Mononoke è una ragazza cresciuta dai lupi e considerata la principessa della foresta, fuggendo spesso dagli umani e denigrandoli, trattandoli come nemici. Un rapporto che cambierà nel tempo grazie al principe, ma non prima di tanti scontri. Questo cosplay della Principessa Mononoke ritrae entrambi i lati della ragazza: uno più aggressivo, con tanto sangue intorno al viso, e un altro apparentemente più calmo ma sempre con un coltello tra le mani. Sapevate invece qual è il primo film dello Studio Ghibli?