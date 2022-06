La Principessa Mononoke nella realtà grazie a questa ricostruzione con l'AI

Oggi l'intelligenza artificiale è diventata talmente pratica che con un po' di talento e i giusti software di modellazione tridimensionale è diventato possibile ricostruire nella realtà i volti anche di personaggi di fantasia. Ecco, ad esempio, un risultato del genere con uno dei capolavori di Studio Ghibli, Principessa Mononoke.

I film Ghibli stanno per tornare al cinema in Italia grazie ad un'iniziativa Lucky Red, evento dove alcuni dei più importanti lungometraggi del celebre studio di animazione saranno distribuiti nelle sale nostrane durante l'estate. Un'occasione dunque preziosissima per recuperare o riammirare alcuni dei capolavori dell'industria anime.

Tra il 14 e il 20 luglio toccherà a Principessa Mononoke, uno dei titoli di Hayao Miyazaki più amati al mondo. E proprio alla celebre eroina un noto artista, un certo YY_3dcg, ha dedicato una ricostruzione fedele del personaggio tramite l'intelligenza artificiale e la computer grafica. Il risultato in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, è da pelle d'oca dal momento che la qualità tecnica e artistica ha persino fatto domandare ad un paio di utenti se il suo progetto non fosse in realtà che uno straordinario cosplay. A tal proposito, avete dato un'occhiata a questa interpretazione personale di Pufa?

Ad ogni modo, il suo talento è valso alla sua rappresentazione grafica oltre 50mila manifestazioni di apprezzamento, merito di una fedeltà a dir poco incredibile. E voi, invece, cosa ne pensate della Principessa Mononoke ricostruita in 3DCGI? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.