La Principessa Mononoke in uno splendido cosplay: le foto col personaggio di Studio Ghibli

Studio Ghibli ha prodotto diversi lungometraggi nel corso della sua lunga vita. Hayao Miyazaki rimane ancora al lavoro nonostante l'età avanzata e continua a raccontare temi a lui cari. In particolare, molto spesso nei suoi film c'è stato al centro il rapporto tra l'uomo e la natura. Nausicaa della Valle del Vento è stato il primo di questo filone.

Al primo film dello Studio Ghibli ne seguirono poi tanti altri, e su questo tema ci fu anche Principessa Mononoke. Il lungometraggio del 1997, il decimo prodotto dallo studio di Miyazaki e Takahata, racconta di una ragazza cresciuta nella foresta e che si considera un lupo, vivendo a stretto contatto con la natura. Abiti semplici basati su pellicce e armi create con ciò che il suo circondario offre, la protagonista di Princess Mononoke verrà coinvolta in alcuni eventi degli uomini del periodo Muromachi.

La ragazza selvaggia, da alcuni denominata ragazza spettro (che è tra l'altro proprio il significato del titolo Mononoke), ha preso vita con HendoArt. La cosplayer si è calata nella natura per ricreare davvero un cosplay della Principessa Mononoke fedelissimo. Nell'album in basso, postato sul suo account Instagram e che ha già riscosso diversi like, ci mostra una rappresentazione realistica del personaggio creato dallo Studio Ghibli.



