Prison School: L'autore Akira Hiramoto al lavoro su un nuovo manga

Si è concluso da più di due anni il manga di Prison School scritto e disegnato da Akira Hiramoto e che ha riscosso un notevole successo. Adesso il famoso autore ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto.

In calce alla notizia trovate il messaggio condiviso su Twitter dall'account @MangaMoguraRE, in cui rivela che Akira Hiramoto pubblicherà nei prossimi mesi un manga inedito, un'opera romcom che sarà presente nelle pagine di Monthly Shounen Magazine. Il tweet rivela in oltre che si tratta del primo lavoro del mangaka che sarà pubblicato in questo tipo di rivista, per questo in molti si aspettano delle novità da parte dell'autore. Il primo capitolo sarà disponibile a partire dalla primavera del 2022, mancano quindi ancora diversi mesi prima di poter leggere la nuova storia di Akira Hiramoto, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane saranno condivisi altri dettagli, come il titolo del manga e una prima sinossi ufficiale.

Per chi non conoscesse il mangaka, si tratta dell'autore di opere come Me and The Devil Blues, Raw Hero e Prison School, manga che ha fatto il suo debutto nel 2011 e conclusosi nel 2017, da cui è stata tratta anche un anime di successo prodotto da J.C. Staff. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione dell'anime di Prison School.