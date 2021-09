Prison School: un cosplay dell'irresistibile Meiko Shiraki di Japp Leack

L'accademia Hachimitsu, un istituto che per diversi anni ha permesso l'iscrizione soltanto alle ragazze, ha deciso di aprirsi anche al genere maschile. Quindi all'inizio poteva sembrare un vero e proprio paradiso per i cinque maschi iscrittisi al primo anno, ma dai loro primi giorni a scuola nascerà la storia di Prison School.

Akira Hiramoto ha messo in una brutta situazione il protagonista Kiyoshi e il resto del quintetto, gettati in una prigione presente nel campus a subire le angherie del consiglio studentesco segreto. La maggior parte delle punizioni, seppur non sempre troppo spiacevoli, vengono dettate da Meiko Shiraki, la vice presidente dell'associazione che controlla i cinque prigionieri.

La ragazza ha attirato lo sguardo dei personaggi maschili del manga e non solo, accattivandosi anche le simpatie degli spettatori. È diventato così uno dei personaggi simbolo di Prison School e per questo sono fiori vari cosplay su di lei su Instagram e gli altri social, da parte di cosplayer amatoriali e non di tutto il mondo. Japp Leack, che vi abbiamo già presentato con un cosplay di Tsunade, ha deciso di interpretare la bella vice presidente del consiglio studentesco segreto nella foto in basso. Il cosplay di Meiko Shiraki è molto ammiccante ma riprende una delle pose tipiche della vice presidente, accompagnata dall'immancabile frustino.

Concluso Prison School, il mangaka Akira Hiramoto ha iniziato anche Raw Hero disponibile in Italia con Star Comics.