Prison School: un cosplay di Meiko Shiraki è pronto a frustarvi

L'Accademia Hachimitsu è stata per anni un istituto esclusivamente femminile. Per questo è stata una grande rivoluzione permettere l'accesso anche a studenti maschi. In questo contesto si ritrovano cinque ragazzi che daranno vita alle avventure di Prison School, fortunato manga scritto e disegnato da Akira Hiramoto e trasposto anche in un anime.

L'anime di Prison School su Netflix è stato apprezzato e ci ha mostrato tutti i personaggi principali della prima parte della storia, oltre all'ambientazione principale in cui si svolgono le vicende, ovvero l'accademia Hachimitsu e la prigione che si trova nel cortile dove i ragazzi dovranno passare la maggior parte del loro tempo.

A fare da carceriere per il primo arco narrativo di Prison School è stato il comitato studentesco segreto, in particolare con la vice presidente Meiko Shiraki. Capelli chiari e lunghi, anche se avvolti in uno chignon, e poi per il resto indossa la classica divisa da studente con giacca, camicia e gonna corta. Abbiamo visto tanti cosplay di Meiko Shiraki, ma ne segnaliamo uno nuovo realizzato dalla modella russa Luna.

In basso possiamo vedere un set di foto che propongono una nuova sensuale Meiko Shiraki con un cosplay. Dalla sala del consiglio ai selfie, vediamo in più pose questa realizzazione di Luna.