Prison School: un cosplay di Meiko Shiraki in tuta nera è pronto a tenervi in prigione

Prison School è uno dei manga cult dello scorso decennio. Pur non avendo avuto un successo straordinario come gli shonen mainstream, la commedia romantica e molto spinta creata da Akira Hiramoto ha reso leggendari alcuni momenti, che ancora oggi riaffiorano nella mente degli spettatori e dei lettori.

L'anime di Prison School non ha coperto tutta la storia del manga, ma è stato abbastanza per presentare tutti i personaggi principali, a partire dai cinque protagonisti ansiosi di mettere le mani sulle ragazze del liceo, ma soprattutto le pericolose studentesse che gestiscono il consiglio studentesco segreto. Queste ultime danno tanto filo da torcere ai protagonisti, mettendoli in situazioni di crisi notevoli.

La più attiva in tal senso è Meiko Shiraki, vice presidentessa ed esponente più sadico ed esuberante di questo gruppo. Ormai di Meiko c'è poco da raccontare, con le sue gesta sparse per tutto il web. Anche ad anni di distanza dalla fine della serie, ci sono cosplayer che propongono versioni in carne e ossa della ragazza. Ecco quindi un cosplay di Meiko Shiraki in tuta nera creato da Anna Aifert, pronta in queste foto per portare a termine la sua missione.

Intanto Akira Hiramoto è al lavoro su un nuovo manga, riuscirà a creare un altro personaggio femminile come lei?