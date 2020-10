Prison School: Meiko Shiraki irresistibile e sexy in questo cosplay

Prison School è una commedia con toni spiccatamente sexy. Il seinen scritto e disegnato da Akira Hiramoto è stato pubblicato per anni e ha ricevuto anche la sua versione animata che ha fatto guadagnare nuovi follower a tutto il brand. Quella messa in campo dall'autore era una storia a colpi di erotismo ed evasioni.

Con i protagonisti di Prison School lanciati in una scuola praticamente solo femminile era anche normale avere una situazione del genere, specie se poi le ragazze intorno sono molto belle. Una di quelle che spiccavano di più era Meiko Shiraki, vice presidentessa del consiglio studentesco segreto e che a colpi di frustini, minigonne inguinali, camicetta che mostrava tranquillamente l'enorme seno, ha attirato chiunque, liceali del manga e lettori.

Naturalmente il personaggio ha ricevuto vari cosplay fatti in modo egualmente sexy come quello di Ashlynne Dae in lingerie. Adesso però torna in abiti da liceale anche se indossati ancora una volta con tutto in bella vista. In basso potete osservare le due foto di Lada Lumyos col suo cosplay di Meiko Shiraki. Camicetta bianca aperta, gonna alzata, solito frustino, occhiali e capelli bianchi. In tanti si farebbero rinchiudere da lei in prigione.

L'autore Hiramoto è stato alle prese con un altro manga a toni erotici, Raw Hero arrivato per Star Comics.