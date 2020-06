Prison School: Meiko Shiraki in lingerie è pronta a frustarvi in questo sensuale cosplay

Forse la scuola di Prison School è un paradiso maschile, essendo a presenza quasi esclusivamente femminile. È questo che hanno pensato Kiyoshi e gli altri protagonisti dell'opera il primo giorno, prima di essere scoperti e mandati in prigione. Ma anche lì hanno potuto godere di alcune attenzioni della bella Meiko Shiraki.

La sadica vicepresidente del consiglio studentesco è uno dei personaggi più sexy di Prison School: alta, prosperosa e con le curve giuste al punto giusto, non manca di fare uso di vestiti che mettano ancora più in risalto queste caratteristiche. La camicetta si apre sul petto lasciando quasi libero il seno, la gonna è cortissima e le mutandine sono sempre al limite.

In Prison School abbiamo avuto tante visioni del genere e ora la cosplayer Ashlynne Dae ha voluto portarle nella realtà. Dopo aver già portato il suo cosplay di Meiko Shiraki in abiti scolastici, stavolta la modella ha voluto concentrarsi su una vicepresidente un po' diversa. Nella foto postata sul suo account Instagram, Ashlynne Dae ci ha presentato una Meiko Shiraki in lingerie. Immaginiamo che non ci pensereste due volte a farvi mettere in prigione da lei e passare tutti i giorni a sbirciarla durante i lavori forzati.

Sia il manga che l'anime si sono conclusi ormai da tempo, ma non perdetevi comunque la nostra recensione su Prison School.