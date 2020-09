Prison School: Meiko Shiraki seduce i fan con il cosplay di Shadory

L'autore Akira Hiramoto ha pubblicato per diversi anni Prison School, un manga con una fortissima carica erotica. A fare da rompighiaccio per la serie c'è Meiko Shiraki, la provocantissima vice presidente del consiglio studentesco segreto. Alta e con un fisico prorompente, è anche parecchio sadica verso i ragazzi che deve controllare.

Questo sadismo del personaggio è stato uno dei motori di Prison School nelle fasi iniziali insieme alla simpatia creata dalle varie situazioni ammiccanti. In ogni caso, la carica erotica emanata dal personaggio ha conquistato tanti fan, che siano essi lettori del manga o spettatori dell'anime. Per questo abbiamo visto tanti cosplay dedicati a Meiko Shiraki, tra chi l'ha voluta interpretare con il classico costume da studentessa e chi in lingerie o con altre scelte particolari.

La modella russa Shadory si è messa alla prova e ha presentato il suo cosplay di Meiko Shiraki da Prison School. In basso potete osservare la foto che ovviamente mette in risalto molte zone nevralgiche del suo corpo, dal seno quasi esposto completamente alle mutandine, riprendendo una tipica posa della vice presidente. Per il resto, la ragazza indossa la stessa divisa della scuola con la giacca marroncina, camicetta bianca e gonna marrone e rossa.

Dopo aver concluso Prison School, Akira Hiramoto ha iniziato la produzione di Raw Hero che è arrivato in Italia per Star Comics.