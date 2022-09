Prison School: la prepotente Meiko Shiraki in un cosplay di Saint Agnia

Sono passati tanti anni da quando Prison School era un manga e anime trend. Ormai anche l'autore Akira Hiramoto sta lavorando a un nuovo manga da diversi mesi, dopo aver tra l'altro chiuso un altro progetto di nome Raw Hero. Inoltre, all'orizzonte non si vedono nuove stagioni dell'anime di Prison School, gettando il nome nel dimenticatoio.

Ovviamente ciò non basta per dimenticare alcuni personaggi che sono riusciti a fare breccia nel pubblico in un modo o nell'altro. Considerato il contesto di Prison School, è ben chiaro quali siano le caratteristiche principali di Meiko Shiraki, la violenta e cattiva vice presidente del consiglio studentesco segreto, incaricata di tenere sott'occhio i cinque ragazzi incarcerati per aver spiato nel bagno delle ragazze.

Sempre con la divisa della scuola portata a modo suo, la vice presidente è armata di frustino e con la sua forza cerca di tenere tutti in riga. Lo stesso cerca di fare Saint Agnia, cosplayer presente su Twitter, che mostra al pubblico una delle ultime realizzazioni in queste foto disponibili in basso. Il cosplay di Meiko Shiraki da Prison School riprende esattamente le caratteristiche del personaggio, non dimenticando nulla, tra occhiali, acconciatura, frustino e altri dettagli.

Se volete ricordare la serie, vi indirizziamo alla nostra recensione dell'anime di Prison School.