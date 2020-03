Pro Heroes: si o no? Ecco dove si concluderà la quarta stagione di My Hero Academia

Pro Heroes: si o no? Negli ultimi mesi i fan di My Hero Academia si sono scervellati per capire se gli avvenimenti di uno degli archi narrativi più sorprendenti della serie sarebbero stati adattati nella quarta stagione dell'anime e a quanto pare, le domande hanno finalmente trovato una risposta definitiva.

Secondo quanto rivelato pochi giorni fa da Spytrue, i titoli degli ultimi tre episodi di My Hero Academia 4 saranno rispettivamente "Let It Flow! School Festival!", "Japanese Hero Billboard Chart" e "His Start". L'episodio 23, in onda tra due settimane, adatterà quindi i capitoli successivi alla battaglia tra Midoriya e Gentle e mostrerà la conclusione del Festival della Cultura. L'episodio 24 adatterà invece i capitoli dal 184 al 186, focalizzandosi sul nuovo ranking degli eroi e sull'introduzione di Hawks.

Il season finale presenta lo stesso titolo del capitolo 190, in cui viene mostrata la battaglia finale tra Endeavor e High End. La scelta di adattare un arco narrativo composto da dieci capitoli in soli due episodi sorprende un po', ma a questo punto sembra difficile credere che la stagione possa concludersi con un cliffhanger. La quarta stagione si concluderà dunque, salvo grandi sorprese, con il grande momento di Endeavor e l'entrata in scena di Dabi.

E voi cosa ne pensate? Avreste preferito vedere la battaglia nella quinta stagione?