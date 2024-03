Il problema reale dell'industria degli anime: il perché della precarietà degli animatori

La sorprendente crescita del settore dell'animazione giapponese registrata negli ultimi anni ha aumentato la richiesta di altre produzioni. Nonostante la popolarità e il successo, però, l’industria verte in una condizione complicata quando si parla della posizione degli animatori, spesso sottopagati e che non riescono ad ottenere contratti stabili.

Le motivazioni dietro questa preoccupante situazione sono sicuramente molteplici, ma di recente il direttore dell’animazione della serie Kingdom, Jun Arai, ha voluto condividere sul social X la sua principale fonte di preoccupazione riguardo il futuro del settore e, in particolare, degli animatori che investono tempo e impegno nel realizzare qualcosa per cui vengono, spesso, pagati pochissimo e con frequenza irregolare.

Rispondendo al messaggio di un utente, @turatanium, nel quale veniva chiesto perché agli animatori venivano affidati lavori appaltati, dall’esterno, e la ragione per cui non potevano sperare di ottenere un lavoro stabile e a tempo pieno, Arai ha sottolineato che si tratta dell’assenza di copyright. “L’azienda non possiede i diritti, per questo non ci sono altre fonti di finanziamento al di fuori dei costi di produzione dell’anime. Ci troviamo quindi in un ciclo dove non possiamo fare affidamento su riserve di finanze interne, a meno che non si ricevano altri fondi dai costi di produzione per continuare a lavorare. Perciò le aziende non possono permettersi di pagare salari mensili agli impiegati”.

