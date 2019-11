Ancora problemi per 'Alita: Mars Chronicle', il manga torna in pausa per altri due mesi

La sfortuna perseguita Yukito Kishiro, autore di quel famoso Battle Angel Alita ("Alita l'angelo della battaglia" in Italia) che nei primi anni 90 rivoluzionò il mondo dei manga seinen cyberpunk e post apocalittici. Il sequel Alita: Mars Chronicle infatti, appena tornato dopo un mese di hiatus, andrà nuovamente in pausa fino a febbraio 2020.

La notizia, riportata dal ventitreesimo numero del bi-settimanale Evening di Kodansha e sottoscritta da diversi siti di informazione online, vorrebbe una nuova pausa di due mesi dovuta alle condizioni di salute non ottimali del mangaka. Ricordiamo che gli stessi problemi costrinsero l'artista ad accorciare la lunghezza del capitolo distribuito nel mese di agosto e a saltare completamente le pubblicazioni settembrili.

Battle Angel Alita: Mars Chronicle, conosciuto in Italia con l'abbreviazione Alita: Mars Chronicle, è un manga pensato come prequel della più famosa serie principale. A partire dal secondo Volume, pubblicato in Giappone nel novembre del 2015, lo spin-off diventò ufficialmente un sequel collegandosi agli eventi finali di Last Order.

Il fumetto ha riscosso un buon successo ed è approdato in Italia il 10 agosto 2017 con il primo Volume, distribuito dalla sottoetichetta di Panini Comics "Planet Manga". Attualmente le pubblicazioni italiane sono in pari, con sei tankobon su sei disponibili.

E voi cosa ne pensate? State seguendo questa serie? Fatecelo sapere con un commento! A proposito di manga poi, sapevate che poco tempo fa è stata pubblicata su Reddit la top 100 dei fumetti più popolari del 2019? Non perdete l'occasione per dargli un'occhiata!