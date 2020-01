Problemi di copyright per My Hero Academia? Prevista una modifica al Festival Culturale

L'episodio 14 di My Hero Academia ha definitivamente chiuso l'arco narrativo di Overhaul, oltre ad aver gettato le basi per il tanto atteso Festival della Cultura. I nuovi episodi però dovrebbero mostrare una scena che potrebbe facilmente incorrere in una violazione di diritti d'autore ed a questo proposito, è intervenuto lo stesso Kohei Horikoshi.

Il mangaka si è infatti domandato come Studio Bones avrebbe adattato la particolare scena presente nel capitolo 173, scrivendo su Twitter: "Sono molto curioso di scoprire come i ragazzi hanno riportato la citazione a Romeo & Giulietta ed Harry Potter e il prigioniero di Azkaban!". Nel capitolo in questione infatti, la classe 1-A inizierà a preparare il suo spettacolo dividendo i compiti tra musicisti e ballerini, mentre Mirio, Deku ed Eri faranno una passeggiata all'interno del Liceo UA. Ad un certo punto i tre si imbatteranno nella classe 1-B, in procinto di terminare uno spettacolo intitolato "Romeo, Giulietta e il prigioniero di Azkban: il ritorno del re", a cui seguirà un breve teatrino.

Chiaramente per lo studio sarebbe impossibile citare tre Blockbuster di questo calibro senza ottenere prima i diritti da ognuna delle società in questione. Scopriremo quindi tra pochi episodi se la scena sarà stata modificata o completamente tagliata dai ragazzi di Studio Bones.

Vi ricordiamo che My Hero Academia va in onda tutti i sabati in simulcast su VVVVID, e che questo weekend verrà trasmessa la puntata 15. La stagione 4 si concluderà, al netto di eventuali tagli, con l'adattamento dell'arco narrativo sopracitato.