Problemi tra Gainax e Anno ma Studio Khara conferma: 'Evangelion 3.0+1.0 uscirà a giugno'

Negli ultimi anni, il franchise di Neon Genesis Evangelion è stato vittima di un costante tira e molla da parte delle compagnie che hanno reso grande la serie, Gainax e Studio Khara. Tra questioni legali e prestiti non resi, i diritti internazionali dell'opera hanno ricevuto una brusca frenata che ha causato una serie di spiacevoli eventi.

Se è da tempo che attendete una "ristampa" da parte di Dynit dell'home video della serie originale firmata da Hideaki Anno, anziché acquistarla a cifre monstre da collezionismo, sappiate che la principale causa deriva dalle questioni interne tra i due studi sopra citati. Nonostante qualcosa si sia mosso in tal senso, come dimostra l'approdo di Neon Genesis Evangelion su Netflix, i problemi legali non sono ancora cessati del tutto.

Questi timori hanno instaurato tra i fan la paura che, a causa di queste incomprensioni sui diritti, Evangelion 3.0+1.0 subisca l'ennesimo ritardo. La portata di questo terrore, comprensibile se messa in correlazione all'attesa spasmodica degli appassionati, ha costretto lo studio Khara a intervenire in merito alla faccenda. Nessun pericolo, l'attesissimo 4° film della Tetralogia dei Rebuild arriverà a giugno 2020, chiudendo le gesta di una saga cinematografica durata oltre 10 anni.



Recentemente, inoltre, l'attuale presidente esecutivo, Tomohiro Maki, è stato vittima di uno scandalo. Una giovane ragazza, sotto contratto con la Gainax, ha accusato il direttore di averla molestata sessualmente, scattandole delle foto nuda per "prepararla ai servizi fotografici sotto sua richiesta", a detta dell'imputato.

In attesa di maggiori informazioni in merito al lungometraggio, avete letto il nostro speciale di approfondimento sull'anteprima di Evangelion 3.0+1.0 mostrata a Parigi? Ad ogni modo, diteci la vostra in merito all'argomento nell'apposito spazio riservato ai commenti.