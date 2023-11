Problemi per Jujutsu Kaisen: l'episodio 18 dell'anime è stato rinviato!

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha subito alcuni ritardi. L'episodio 18, che sarebbe dovuto uscire in tutto il mondo giovedì 23 novembre, adesso debutterà un giorno dopo, venerdì 24 novembre. L'annuncio è arrivato dallo staff ufficiale dell'anime sui social.

Al momento, non sono stati forniti dettagli sul motivo per cui questa puntata della seconda stagione Jujutsu Kaisen ha subito dei ritardi. Alcuni fan hanno ipotizzato che la notizia potesse essere legata alle numerose polemiche che lo Studio MAPPA ha affrontato da parte dei suoi animatori, che hanno criticato le dure tempistiche per realizzare quest'anime. Tuttavia, sembra più probabile che ci sia stato un semplice cambio di palinsesto: un episodio con gravi problemi di produzione verrebbe rimandato per molto più di 24 ore.

Questo è stato il messaggio lasciato dallo staff di Jujutsu Kaisen su X (Twitter): "Avviso di modifica dell'orario di inizio della distribuzione dell'episodio 42. L'orario di inizio della distribuzione dell'episodio 42 (stagione 2, episodio 18), che sarà trasmesso giovedì 23 novembre, è stato modificato come segue. Orario di distribuzione dopo la modifica: 24 novembre (ven) ore 18:00."

L'appuntamento con l'episodio 18 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen è previsto sempre sulla piattaforma steaming di Crunchyroll dopo la messa in onda in Giappone. Come affermavamo prima, venerdì 24 novembre all'incirca dopo le nostre ore 11:00. Qui è disponibile una preview dell'episodio 2x18 di Jujutsu Kaisen.